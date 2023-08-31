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        Hukuki Araştırmalar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Gücüyener'den adli yıl mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:59 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:12
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        Hukuki Araştırmalar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Gücüyener'den adli yıl mesajı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Hukuki Araştırmalar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, yeni adli yılı açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gücüyener, mesajında, yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek, yargı mensuplarının özverili çalışmalarının yanı sıra hukuk camiasının tüm bireylerinin kararlılığıyla dolu verimli bir yıl olmasını temenni ettiklerini belirtti.

        Yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün pekiştirileceği ve adaletin güçleneceği yeni bir dönemin başlangıcı olacağını vurgulayan Gücüyener, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır. Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır. Bu yıl da hukukun rehberliğinde, daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemeyi sürdüreceğimize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

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