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        Eskişehir'de yatağında uyurken tüfekle öldürülen gencin katil zanlısı kardeşi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:10 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:17
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        Eskişehir'de yatağında uyurken tüfekle öldürülen gencin katil zanlısı kardeşi tutuklandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ağabeyini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan çocuk tutuklandı.

        Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'taki bir evde Arda E'nin tüfekle başından vurulması sonucu ölümüne ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan kardeşi T.E'nin (16), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli T.E, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zincirlikuyu Mahallesi'nde bir evde ikamet eden T.E, dün sabah yatağında uyuyan ağabeyi Arda E'ye (22) tüfekle ateş ederek başından vurmuş, Arda E. olay yerinde hayatını kaybetmiş, T.E. ise gözaltına alınmıştı.

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