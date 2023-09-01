Eskişehir Valisi Aksoy'dan Eskişehir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, şanlı tarihin şahitliğinde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerin manevi huzurunda Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü engin bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Eskişehir'in 101 yıl önce 5 meydan muharebesinden 3'ünün yaşandığı topraklar olduğunu ve bin bir emek ve özveri ile öz vatan kılındığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Temeli binlerce şehidin her biri destanlaşan olağanüstü özverisiyle atılmış olan Türkiye Cumhuriyeti bu yüzden eşsizdir. Kurtuluş Savaşı'nda ilk telgrafhanenin kurulduğu Eskişehir, Cumhuriyet tarihimizin birçok ilklerine imza atmıştır. Medeniyetimizin eski ve yeni başkentleri arasında bir yıldız gibi parlayan bu şehrin ülkemizin yeni yüzyılında yeni nesillere unutulmaz bir miras bırakacağına inancım tamdır."

Vali Aksoy, Eskişehir'in Milli Mücadele döneminde adına marş yazılan nadide şehirlerden olduğunu sözlerine ekledi.