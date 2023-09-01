AK Parti Milletvekili Gürcan'dan Eskişehir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Gürcan, mesajında, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın coşkusu ve gururu içinde olduklarını belirtti.

Gürcan, tarih boyunca kazandığı eşsiz zaferleriyle dünyaya gücünü gösteren Türk milletinin, vatanını, bağımsızlığını ve sahip olduğu değerlerini canından ve malından aziz bilerek bu yolda tüm varlığını feda etmekten kaçınmadığını kaydetti.

Eskişehir'in hem üretim hem de istihdam bakımından Türkiye'nin önde gelen illeri arasındaki haklı yerini aldığını vurgulayan Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluştan kurtuluşa geçmişin mirasını her sektör ve alanda geleceğe taşımayı hedeflemiş marka bir şehirdir. Vatan topraklarının düşman işgaline karşı savunulmasında üstün bir direnç gösteren Eskişehirli hemşehrilerimizin bu onurlu gününü tebrik ediyorum. Türk istiklal ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, Eskişehirli hemşehrilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."