AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan, Eskişehir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Reyhan, mesajında, 26 Ağustos 1922'de başlayan Türk Ordusunun taarruzunun ardından 2 Eylül 1922'de Eskişehir'in düşman işgalinden kurtulduğunu hatırlattı.

Eskişehir halkı olarak 101 yıldır şehrin kurtuluşunu her yıl aynı coşku ve minnetle kutladıklarını belirten Reyhan, şunları kaydetti:

"2 Eylül tarihi kentimiz için son derece önemli gündür ve büyük bir gurur ile kutlanır. Eskişehir halkı tarih boyunca ön plana çıkmış, milli mücadeleye maddi manevi tam destek vermiş bir halktır. Vatanperver ve çalışkan Eskişehirliler son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde de üzerine düşeni yapmış, demokrasiye sahip çıkmıştır. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlar ile yürümekteyiz. Kahramanlık destanı yazarak ülkemizi kurtaran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü tebrik ediyor, hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum."