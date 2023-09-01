Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan, Eskişehir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 21:28 Güncelleme: 01.09.2023 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan, Eskişehir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Reyhan, mesajında, 26 Ağustos 1922'de başlayan Türk Ordusunun taarruzunun ardından 2 Eylül 1922'de Eskişehir'in düşman işgalinden kurtulduğunu hatırlattı.

        Eskişehir halkı olarak 101 yıldır şehrin kurtuluşunu her yıl aynı coşku ve minnetle kutladıklarını belirten Reyhan, şunları kaydetti:

        "2 Eylül tarihi kentimiz için son derece önemli gündür ve büyük bir gurur ile kutlanır. Eskişehir halkı tarih boyunca ön plana çıkmış, milli mücadeleye maddi manevi tam destek vermiş bir halktır. Vatanperver ve çalışkan Eskişehirliler son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde de üzerine düşeni yapmış, demokrasiye sahip çıkmıştır. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlar ile yürümekteyiz. Kahramanlık destanı yazarak ülkemizi kurtaran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü tebrik ediyor, hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
        Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler

        Benzer Haberler

        AK Parti Milletvekili Gürcan'dan Eskişehir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü...
        AK Parti Milletvekili Gürcan'dan Eskişehir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü...
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Eskişehir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Eskişehir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Eskişehir'in kurtuluşunun 101. y...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Eskişehir'in kurtuluşunun 101. y...
        KÜTAHYA´DAKİ ORMAN YANGININDA YARALANMIŞTI; HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
        KÜTAHYA´DAKİ ORMAN YANGININDA YARALANMIŞTI; HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
        Kütahya´daki orman yangınında yaralanmıştı; hastanede hayatını kaybetti
        Kütahya´daki orman yangınında yaralanmıştı; hastanede hayatını kaybetti