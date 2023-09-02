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        Eskişehir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

        Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:15
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        Eskişehir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vilayet Meydanı'ndaki program, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının da okunduğu törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Pilot Binbaşı Ekrem Kaba ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Öğrencilerin şiirlerini okuması ve halk oyunları gösterisiyle sona eren törenin ardından protokol üyeleri Kanlıpınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Törene AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ali Metin Ünlü, gaziler, şehit yakınları, daire müdürleri ile halk katıldı.

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