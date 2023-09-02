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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Eskişehir'de "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 19:00 Güncelleme: 02.09.2023 - 19:04
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Eskişehir'de "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na katıldı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında Eskişehir'de düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

        Bakan Tekin, Eskişehir Öğretmenevi'ndeki programda yaptığı konuşmada, il ziyaretlerinde her fırsatta öğretmenlerle yan yana geldiklerini söyledi.

        Sahanın sorunlarını eğitimin asli unsuru olan öğretmenlerden bizzat dinleyerek çözüm geliştirmeye çalıştıklarını belirten Tekin, "Öğretmenlerimizin il içi ve iller arası atamalarda ikinci bir yer değiştirme hakkı tanınması ile mazerete bağlı yer değiştirme konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin emrine atanması işlemlerini, Öğretmenler Odası Buluşmaları'mızda gündeme gelmesi üzerine gerçekleştirdik." dedi.

        Tekin, son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere tanınan "iller arası mazerete bağlı yer değiştirme hakkı"nın da yine bu buluşmaların sonucunda olduğunu dile getirerek, Bakanlığın tüm imkanlarıyla öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Öğretmenler odasını çok önemsediklerini kaydeden Tekin, yeni bir konsept geliştirerek okullardaki tüm öğretmen odalarını yeniden düzenleyeceklerini anlattı.

        Daha sonra söz alarak duygu, düşünce ve beklentilerini aktaran öğretmenler ise derslere cep telefonlarının alınmaması, devamsızlık ve sınıf tekrarı gibi konular başta olmak üzere 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin genelgedeki kararları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

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