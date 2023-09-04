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        Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 09:19 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:19
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        Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışında olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu A.N'yi Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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