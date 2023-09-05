AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan CHP'li milletvekiline "çevre yolu" eleştirisi AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün çevre yolu ile ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Reyhan, yaptığı yazılı açıklamada, Süllü'nün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Eskişehir'e kazandırılan çevre yolunda basın açıklaması yaptığını anımsattı.

Açıklamanın yapıldığı köprünün bile Karayolları Genel Müdürlüğünün, AK Parti hükümetinin kente kazandırdığı bir köprü olduğunu belirten Reyhan, şöyle devam etti:

"(Eskişehir çevre yolu sorunu çözülsün) demiş. 'Şu hale bakın yol ne halde' demiş. Yol açmadığınız ve yol bırakmadığınız için çevre yolu şehrin bütün yükünü taşıyor. Çevre yolu transit geçişler nedeni ile mi sıkışık? Yoksa şehirde yol kalmadığı için ve kullanabildiğimiz tek yol olduğu için mi bu denli sıkışık görünüyor? Bugün Eskişehir'deki sürücülerin Şair Fuzuli, Sakarya, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan caddeleri gibi caddeleri akıcı bir şekilde kullanabilmeleri gerekiyor. Bu caddeler üzerinde araç ile ilerleyebilmek cidden zor işler. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi üzerinde kişiye özel park sistemi ile halkımızı iyice çıldırtmayı başaranlar şehrimizin trafiğini rahatlatmak için yapılmış yolları eleştiriyorlar."

AK Parti hükümetinin en çok yol yatırımı yapan hükümet olduğunu kaydeden Reyhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir gün Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'ne gidin, şehir içi yol olması gereken caddenin haline bakın. Bir gün de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne gidin. Bürokrat olduğunuz dönemde, 10 yıldan fazla geçmiştir uygulanacak dediğiniz yeşil dalga sisteminin akıbetini sorun. İnşaat aşamasında alınan otopark bedelleri ile kaç otopark yapılmış sorun, kaç caddede yol kenarı otopark uygulaması var ve caddelerde araç geçişi zorlaştırılmış sorun. Bu caddelerde kaç kişiye şahsa özel yol kenarı otopark tahsis edilmiş sorun. Çevre yolu tüm sorunları, açmadığınız yolları, kavşakları, yol olarak kullanılması gerekirken şahsa özel otopark olarak kullanılan caddeleri taşıdığı için yoğun. Şehrin bütün yükü çevre yolunda. CHP'li Eskişehir milletvekilinin Eskişehir'in cezalandırıldığı fikri doğru olabilir. Fakat emin olun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından değil. AK Parti hükümeti en çok yol yatırımı yapan hükümettir. Hemşehrilerimiz hükümetimizin yol konusunda üzerine düşeni yaptığına inansınlar, müsterih olsunlar."