Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan CHP'li milletvekiline "çevre yolu" eleştirisi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün çevre yolu ile ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan CHP'li milletvekiline "çevre yolu" eleştirisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Reyhan, yaptığı yazılı açıklamada, Süllü'nün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Eskişehir'e kazandırılan çevre yolunda basın açıklaması yaptığını anımsattı.

        Açıklamanın yapıldığı köprünün bile Karayolları Genel Müdürlüğünün, AK Parti hükümetinin kente kazandırdığı bir köprü olduğunu belirten Reyhan, şöyle devam etti:

        "(Eskişehir çevre yolu sorunu çözülsün) demiş. 'Şu hale bakın yol ne halde' demiş. Yol açmadığınız ve yol bırakmadığınız için çevre yolu şehrin bütün yükünü taşıyor. Çevre yolu transit geçişler nedeni ile mi sıkışık? Yoksa şehirde yol kalmadığı için ve kullanabildiğimiz tek yol olduğu için mi bu denli sıkışık görünüyor? Bugün Eskişehir'deki sürücülerin Şair Fuzuli, Sakarya, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan caddeleri gibi caddeleri akıcı bir şekilde kullanabilmeleri gerekiyor. Bu caddeler üzerinde araç ile ilerleyebilmek cidden zor işler. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi üzerinde kişiye özel park sistemi ile halkımızı iyice çıldırtmayı başaranlar şehrimizin trafiğini rahatlatmak için yapılmış yolları eleştiriyorlar."

        AK Parti hükümetinin en çok yol yatırımı yapan hükümet olduğunu kaydeden Reyhan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bir gün Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'ne gidin, şehir içi yol olması gereken caddenin haline bakın. Bir gün de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne gidin. Bürokrat olduğunuz dönemde, 10 yıldan fazla geçmiştir uygulanacak dediğiniz yeşil dalga sisteminin akıbetini sorun. İnşaat aşamasında alınan otopark bedelleri ile kaç otopark yapılmış sorun, kaç caddede yol kenarı otopark uygulaması var ve caddelerde araç geçişi zorlaştırılmış sorun. Bu caddelerde kaç kişiye şahsa özel yol kenarı otopark tahsis edilmiş sorun. Çevre yolu tüm sorunları, açmadığınız yolları, kavşakları, yol olarak kullanılması gerekirken şahsa özel otopark olarak kullanılan caddeleri taşıdığı için yoğun. Şehrin bütün yükü çevre yolunda. CHP'li Eskişehir milletvekilinin Eskişehir'in cezalandırıldığı fikri doğru olabilir. Fakat emin olun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından değil. AK Parti hükümeti en çok yol yatırımı yapan hükümettir. Hemşehrilerimiz hükümetimizin yol konusunda üzerine düşeni yaptığına inansınlar, müsterih olsunlar."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Kabine Toplantısı başladı
        Kabine Toplantısı başladı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Türkiye-Ermenistan milli maçı Eskişehir esnafının satışlarını artıracak
        Türkiye-Ermenistan milli maçı Eskişehir esnafının satışlarını artıracak
        Eskişehir'deki Şarhöyük'te Kurtuluş Savaşı siperlerine rastlandı
        Eskişehir'deki Şarhöyük'te Kurtuluş Savaşı siperlerine rastlandı
        Eskişehir Valisi Aksoy, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu
        Eskişehir Valisi Aksoy, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu
        Eskişehir'de, kömür madeni işçileri, yer altında açlık grevine başladı
        Eskişehir'de, kömür madeni işçileri, yer altında açlık grevine başladı
        Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı