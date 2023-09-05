Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesine, Nur Elif T'nin babaannesi Cihangül K, amcası Sezer T. ve halası Deniz T. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Nur Elif T'nin annesi Sibel T. ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar, savunmalarını duruşmaya bizzat katılarak yapmak istediklerini belirtti.

Sibel T. duruşmadaki ifadesinde, 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak 25 Mart 2016'da cezaevine girdiğini söyledi.

Kızı Nur Elif T'nin o dönem 1 aylık olduğunu ve 6 yaşına gelinceye kadar kendisiyle cezaevinde kaldığını anlatan Sibel T, "6 yaşından sonra ayrılması gerekti. Kendi aileme ulaşamadığım için Nur'u halasına teslim ettim. Amcası, halası ve babaanneleriyle aynı evde yaşıyorlardı. Halası Deniz, çocukları bir kere bayram görüşüne getirmişti. Durumları çok kötüydü. Sağlıklı görünmüyorlardı. Çocukların yaraları ve saç dökülmeleri vardı. Durumlarını sorduğumda Nur Elif, kendisini dövdüklerini söyledi. Babama ulaştım ve 3 çocuğumu da almasını istedim fakat babama bıçak çekmişler. Sosyal hizmetlere dilekçe yazmıştım fakat çocuklara ulaşamamışlar. Nur Elif sanıklara teslim edildikten 6-7 ay sonra vefat etti." diye konuştu.

Farklı suçtan tutuklu olan Nur Elif'in babası Gökhan T. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılarak "Çok canım yanıyor. Ben aileme bu kadar güvenmişken bana bu acıyı neden yaşattılar? Ben size güvendim, 3 evladıma sahip çıkamadınız. Neden böyle yaptınız bana bunun cevabını verin." dedi.

Nur Elif T'nin ağabeyleri M.T. ve Y.T'nin ifadeleri ise Adli Görüşme Odası’nda (AGO) psikolog eşliğinde alındı. Babaanne, hala ve amcasıyla kaldıkları süreçte yaşadıklarını anlatan kardeşler şöyle konuştu:

"Nur Elif ile Y.T. aynı odada, M.T. ile farklı odada kalıyorduk. M.T'nin odasının kapısında zil vardı. Ötünce çıkmaya çalıştığını anlayıp dövüyorlardı. 3'ü de sopa, terlik ve elle vuruyorlardı. Dolaptan yiyecek alacağımız zaman dövüyorlardı. Kahvaltı yaptırmıyorlardı. Okula göndermiyorlardı. Akşam yemeğinde sadece ekmek veriyorlardı. Kendi yemeklerinden bize yedirmiyorlardı."

Duruşma sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek ertelendi.

- İddianameden

İddianamede şüpheliler hakkında, "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, korumaya alınan 2 kardeş için "çocuğa karşı eziyet" suçundan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede yer alan adli tıp raporuna göre Nur Elif T'nin farklı tarihlerde fiziksel istismara maruz bırakıldığı ve ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı gerçekleştiği kaydedilmişti.

Ayrıca iddianamede, maktul ve mağdurların insani şartlarda ve insani koşullarda yaşamadıkları, soğuk bir ortamda, eşyasız çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmayan koşullarda yaşadıkları, odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından şüphelilerin haberdar oldukları mağdur çocukların ve maktulün günlerce herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıkları yer aldı.

Öte yandan iddianamede, maktulün günlerce hatta haftalarca aç bırakılarak şüpheliler tarafından ölüme terk edildiği, mağdurların ise yine açlığa ve susuzluğa terk edildikleri buna rağmen şüphelilerin bu duruma aldırış etmeden yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkanı bulmuş iken maktul ve mağdurları bu imkanlardan bilerek mahrum ettikleri belirtilmişti.

- Olay

Eskişehir'de Aralık ayında Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta iki ağabeyi ile yaşayan Nur Elif T. rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, küçük kızın ölümüne ilişkin hala Deniz T. amca Sezer T. ile babaanne Cihangir K. tutuklanmıştı.

Babası Gökhan T. ile annesi Sibel T. cezaevinde tutuklu bulunan Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı.