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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 09:54 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:54
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

        Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 81,23 gram metamfetamin, 155,65 gram sentetik kannabinoid, 7,6 gram esrar, 29 adet sentetik uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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