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        Eskişehir 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı

        Eskişehir'de düzenlenen "4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı"nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:39
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        Eskişehir 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı
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        Vali Hüseyin Aksoy, ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Eskişehir'in, tarım sektörü bakımından potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

        Organizasyonda emeği geçen paydaşlara teşekkür eden Aksoy, beraberindekilerle fuarın açılış kurdelesini keserek alandaki stantları gezdi.

        Programa, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile diğer ilgililer katıldı.

        Tarım ve hayvancılıkla ilgili son teknolojiler ve ekipmanlara yer verilen fuar, 10 Eylül'de sona erecek.

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