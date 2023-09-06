Anadolu Üniversitesi SODİGEM'in yeni müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt görevine başladı Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SODİGEM) yeni müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt oldu.

Görevi Prof. Dr. Yusuf Levent Şahin'den devralan Prof. Dr. Kurt, yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın tensipleriyle göreve atandığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Erdal, merkezin bir önceki müdürü Prof. Dr. Şahin ve ekibine teşekkür eden Kurt, şöyle konuştu:

"Yaptıkları çalışmalarla SODİGEM'i güzel bir yere getirdiler. Yeni ekibimizle SODİGEM’in çıtasını düşürmeden yükseltmeye çalışacağız. Disiplinler arası sosyal medya ve dijital güvenlik konularında projeler ve araştırmalar yapmayı hedefliyoruz. Farklı sektörlerle işbirliğiyle çalışacağız. Öğretmenlere, öğrencilere, velilere yönelik eğitimler düzenlemeyi planlıyoruz. Katılımcılara sosyal medya ve kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapıp farkındalık oluşturmak istiyoruz. Merkez bünyesinde akademik bir dergiyi de yayın hayatına kazandırmaya hedefliyoruz."