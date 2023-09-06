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        Eskişehir'de durdurulan tankerde 12 bin 754 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Eskişehir'de polislerce durdurulan tankerde 12 bin 754 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:55
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        Eskişehir'de durdurulan tankerde 12 bin 754 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir tankeri kent merkezinde durdurdu.

        Araçta 12 bin 754 litre kaçak/karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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