Eskişehir'de durdurulan tankerde 12 bin 754 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Eskişehir'de polislerce durdurulan tankerde 12 bin 754 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Giriş: 06.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:55
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir tankeri kent merkezinde durdurdu.
Araçta 12 bin 754 litre kaçak/karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.