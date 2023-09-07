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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:49 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:49
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan O.D. ile Z.D'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 91,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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