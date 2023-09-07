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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Eskişehir'de kaçakçılık iddiasıyla düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:09
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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, devletin vergi kaybının önlenmesi, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin ev, iş yeri, depo ve araçlarında yapılan aramalarda 84 bin 240 dal sarılmış sigara,16 bin 200 dal boş makaron, 8 bin 525 siğara sarma kağıdı, 3 bin 850 sigara filtresi, 870 puro, 427 cinsel içerikli ürün, 50 kilo nargile tütün, 44 elektronik sigara, 20 litre etil alkol ile 33 kilo nargile kömürü ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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