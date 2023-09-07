Eskişehir'de eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanık ile arkadaşının yargılanmasına başlandı Eskişehir'de, Ayşenur Çolakoğlu'nun ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin, 1'i tutuklu 2 sanığın bulunduğu davanın görülmesine başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde, Kütahya T Tipi Cezaevi'nde tutuklu sanık Hasan F. (23), duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muhammed Ali F. (21) ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktul Ayşenur Çolakoğlu'nun yakınları da katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Hasan F, hayatını kaybeden Ayşenur Çolakoğlu ile ilişkilerinin ilk zamanlarda çok güzel gittiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"İlişkimiz ciddi boyuta ulaştı. Ailelerimiz de tanıştı fakat Ayşenur'un ablası sürekli müdahale etmeye başladı. İlişkimize karşı çıkıyordu. Bu nedenle anlaşamamaya başladık. Ablasının, Ayşenur üstünde etkisi fazlaydı. Ablasının yaşam tarzını beğenmiyordum, bazen uygunsuz giyiniyordu. Rahatsız oluyordum. Ayşenur ile anlaşmazlığımız derinleşince ayrıldık. Ayrıldıktan bir gün sonra başka kız arkadaşım oldu. Ayşenur'un da başka erkek arkadaşı oldu. Buna rağmen beni huzursuz etmeye devam ediyordu. Maktulle ayrıyken beni arayıp hamile olma ihtimalinin olduğunu söyledi. Hatta gebelik testi yapıp hamile olduğunu gösterdi. Ben de çocuğuma sahip çıkarım dedim. Sonrasında maktul ile barıştık."

Tutuklu sanık Hasan F, Ayşenur Çolakoğlu'nun bazı hal ve hareketlerinden rahatsız olduğunu ifade ederek, "Babasıyla konuşup Ayşenur ile evleneceğimizi söyleyecektim. Gideceğim gün Ayşenur beni 5-6 kez aradı. O gün bebekle ilgili tahlil yaptırmaya gidecektik. Benimle eve gitmek ve konuşmak istediğini söyledi. Arkadaşlarımla yaşamış olduğum eve gittik. Burada Ayşenur ile barışmadan önceki kız arkadaşımın araması nedeniyle tartıştık. Tartışma hararetlenince bana hamile olmadığını söyledi. Yatağın altındaki silahıma doğru uzandı. İntihar etmeye çalışıyordu. Engellemeye çalıştım ve kargaşada silah patladı. Kazayla oldu, öldürmek istemedim."

Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla yargılanan Muhammet Ali F. ise savunmasında, "Geçici olarak Hasan'ın evinde kalıyordum. Olay günü Hasan beni arayıp evden çıkmamı istedi. Evin anahtarı bendeydi. Ayşenur ile geldiler, anahtarı verdim. Hasan, gece çalıştığım için yorgun olduğumu biliyordu. Beni de eve çağırdı. Evde ben ayrı odaya geçtim ve uyuyakalmışım. Birden silah sesiyle uyandım. Maktul yatağın üzerindeydi. Hasan'ın elinde silah vardı. O da şoktaydı. Ayşenur'un baktım ama nabız alamadım. Sonra Hasan'a 112'yi arattım." dedi.

Maktul Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu, duruşmadaki ifadesinde, "Sanıklar yalan söylüyor. Kabul etmiyorum. Kızımla bizim hayallerimiz vardı. Kızım güzellik uzmanı olacaktı. Ona iş yeri açacaktık. Kızıma 4 kurşun sıkmış. Bu aşk falan değil, kadın cinayetidir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

- "En ağır cezayı alacağına inanıyorum"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan baba Mesut Çolakoğlu, şunları söyledi:

"Kızımın hayalleri vardı. Hayallerini ellerinden aldılar. Kuzumu tasarlayarak, kasten, canavarca hisle katlettiler. Kızım bunları hak etmemişti. Kızım 8 ay 20 gündür toprak altında yatıyor ama kendileri hala nefes alıyor. Savcılarımıza, hakimlerimize güveniyorum. En ağır cezayı alacağına inanıyorum. Adalet tecelli edecektir. Her şey ortaya çıkacak. Adalet tecelli edecek, buna inanıyorum. İfadeler yalan, yalan açıklamalar. Hiçbiri doğru değil. Zaten her şey ortada, indirim almak için bunları söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Mahkemeye sunulan iddianamede, Hasan F'nin "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak"tan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması, Muhammet Ali F'nin ise "suçun işlenmesine yardım etmek"ten 20 yıla kadar hapsi istendi.

- Olay

Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesi Yeşilkayalar sokaktaki bir evde, 17 Aralık 2022'de Hasan F. ile kız arkadaşı Ayşenur Çolakoğlu (21) arasında tartışma çıkmış, bu sırada silahla vurulan genç kız hayatını kaybetmişti.

Kuaför dükkanında çalışan ve ustalık belgesi almak için son sınavına girdiği gün öldürülen Çolakoğlu'nun katil zanlısı Hasan F. ve ev arkadaşı Muhammet Ali F. gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen Hasan F. tutuklanmış, Muhammet Ali F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.