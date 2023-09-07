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        Milliler, Eskişehir'de taraftarla buluştu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile milli futbolcular Zeki Çelik ve Cenk Özkacar, A Milli Takım'ın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yarın Ermenistan ile yapacağı maç öncesi kurulan "fan zone"da (taraftar alanı), taraftarlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:39 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:39
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        Milliler, Eskişehir'de taraftarla buluştu
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        Eskişehir Valilik Meydanı'ndaki alanda taraftara seslenen TFF Başkanı Büyükekşi, milli takımı desteklemek için taraftarı stada ve ekran başına davet etti.

        Milli takım için Eskişehir'in önemine değinen Büyükekşi, şunları kaydetti:

        "Eskişehir çok önemli bir futbol şehri. Pırıl pırıl gençleri görüyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Geleceğin yıldızları sizlersiniz. Ülkemizin gururusunuz. İnşallah sizler de buradaki ağabeyleriniz gibi yakın gelecekte güzel başarılar elde edersiniz. Yaptığınız işi nasıl yapıyorsanız mutlaka en iyisini yapın. Futbolcularımız da en iyisini yaptıkları için milli takımdalar. Onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah yarın sizlerin de destekleriyle, dualarıyla çok güzel sonuç alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum."

        Milli futbolcu Zeki Çelik de yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını, taraftarı karşılaşmaya beklediklerini dile getirdi.

        Eskişehir'de milli takımın daha önce Hırvatistan ile Moldova'yı mağlup ettiğini anlatan 26 yaşındaki futbolcu, "En son oynadığımız maçta ben de oynadım ve taraftardan keyif aldım. Yarınki maçta da bu desteği görmek istiyoruz. Allah'ın izniyle yarın Ermenistan'ı kesinlikle yeneceğiz." diye konuştu.

        Gençlere de tavsiyede bulunan Zeki Çelik, iyi bir futbolcu olmak için çok çalışmak gerektiğini aktardı.

        "Milli takımda unutamadığınız anlardan birisini söyler misiniz?" sorusuna Zeki Çelik, "Özbekistan'a gol attığım maçı unutamıyorum. İki gol atmıştım. Onun dışında Fransa'yı yendiğimiz maç da çok önemliydi. Unutamadığım anlardan ikisi bunlar." cevabını verdi.

        Zeki Çelik, milli takıma ilk kez çağrıldığı dönemde İstanbulspor'da oynadığını hatırlatarak, söz konusu anda ne yapacağını bilemediğini söyledi.

        Kendisine en büyük desteği ailesinin verdiğini belirten Zeki Çelik, ailesinin her zaman arkasında durduğunu kaydetti.

        Zeki Çelik, milli takımda kendisini en çok güldüren futbolcunun Merih Demiral olduğunu ifade etti.

        "Yarınki Ermenistan maçı için Eskişehir'e neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Zeki Çelik, "Onların desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Olumsuz bir durum da olabilir ama Allah'ın izniyle olmayacak. Kesinlikle kazanacağız." ifadelerini kullandı.

        Ermenistan maçı için skor tahmininde bulunulması istenen Zeki Çelik, "2-0 kazanırız." dedi.

        - Cenk Özkacar: "Onlara güzel ve kaliteli bir maç izleteceğiz"

        Milli futbolcu Cenk Özkacar da iyi gidişatı sürdürmek için yarın Ermenistan'ı mağlup etmek istediklerini vurguladı.

        Geçen yıl ilk kez milli formayı giydiği anı unutamadığını anlatan Cenk Özkacar, "İlk kez milli takıma davet edildiğimde İzmir'deydim. Daha önce milli takımın diğer yaş kategorilerine çağrılmamıştım. Ümit Milli Takım'ın ardından A Milli Takım'a çağrılmıştım. Arkadaşlarım ve ailemden gelen mesajlar karşısında tüylerim diken diken oldu. İlk çağrıldığımdaki mutluluğumu ve gözyaşlarımı unutamıyorum." diye konuştu.

        Cenk Özkacar, ailesinin kendisi için en büyük destekçi ve motivasyon kaynağı olduğunu aktararak, milli takımda kendisini en çok güldüren futbolcunun Barış Alper Yılmaz olduğunu dile getirdi.

        Taraftardan maçın son dakikasına kadar kendilerini desteklemelerini isteyen 22 yaşındaki oyuncu, "Maçın gidişatına aldanmamalarını söylüyorum. Desteklerini arkamızda hissetmek, görmek istiyoruz. Biz de onlara güzel ve kaliteli bir maç izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Cenk Özkacar, maçı Türkiye'nin 2-0 kazanacağı tahmininde bulundu.

        Daha sonra futbolcular Zeki Çelik ve Cenk Özkacar, taraftarlarla özçekim yaptı.

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