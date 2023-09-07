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        Ermenistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

        Ermenistan, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yarın Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:11 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:13
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        Ermenistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadı'nda teknik direktör Oleksandr Petrakov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        Antrenman ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

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