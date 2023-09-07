Türkiye-Ermenistan maçına doğru 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu beşinci hafta maçında yarın Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, eksiklerden dolayı değişik bir maça çıkacaklarını ama iyi bir mücadele ortaya koyacaklarından emin olduğunu söyledi.

Kuntz, Eskişehir Yeni Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, eksiklerden dolayı takviye yapmak istediklerini ve tercihlerinin 21 Yaş Altı Milli Takımı olduğunu belirterek, "Sadece önümüzdeki maçı ve Japonya maçını düşünmüyorum. Aynı zamanda bu tarz oyuncuların yavaş yavaş A Milli Takım'a adapte olmalarıyla ilgili de çalışmalar yapıyorum." dedi.

Kuntz, 21 Yaş Altı Milli Takımı ile iletişimlerinin de iyi olduğunu belirterek, Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım'ın buna güzel örnek olduğunu bildirdi.

Alman teknik adam, milli takımın Eskişehir'deki iki maçı da kazandığının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"95-96 senesinde ben buradayken maçları takip etmiş olabilirsiniz. Aslında güzel bir maç oldu bizim için. O maçı kazandık ama taraftar baskısı nedeniyle zor bir maçtı. Artık yeni statlara geçiş oldu. Eski statlarda oynanmaması bizim için bu zamanın ilerlediğini ve yaşlandığımızı gösteriyor. Çok değişik bir maç olabilir. Sol bekte ve forvette beklenmedik eksiklerimiz var. Arda sakat. Belki biraz daha alışmış olduğumuz oyun sisteminden farklı bir oyun gidişatı da olabilir. O da çok doğaldır. Yine de iyi bir maç çıkartacağımızdan eminim."

Yarınki rakipleri Ermenistan'ı değerlendiren Kuntz, "Son maç döneminde Ermenistan ile Türkiye'nin grupta kazanan tarafta olduklarını görüyoruz. Çünkü iki takım da 6 puan aldı. Bütün maçları takip ve analiz ediyoruz. Yeni hocaları Oleksandr Petrakov geldiğinden beri iyi gelişim kat ettiklerini görüyoruz. İki oyuncusu Almanya'da oynuyor. Çoğu oyuncularına ciddi transfer imkanları sunuldu. Saygı duyulacak bir takım ama biz kendi oyunumuza odaklandık." diye konuştu.

Stefan Kuntz, A milli oyuncuların önemli transferler yaptığı yönündeki yorumlar üzerine şunları söyledi:

"Merih ve Cengiz için önemli olan ilk etapta yeni kulüplerinde forma şansı bulması önemli. Arda çok inanılmaz bir transfer gerçekleştirdi. Ancak onun etkisini tam olarak yaşayamıyoruz. Çünkü sağlığına kavuşup tekrar takımına adapte olması gerekiyor. Orkun kesinlikle bu transferinden çok şey kazanacaktır. Kişisel olarak çok gelişecektir. Çağlar transferiyle ilgili çok erken, bizimle görüştü. Hem kulüp Atletico Madrid ve hocası Simeone çok farklı bir yer ve çok önemli bir transfer onun için. En önemlisi bu oyuncuların bu transferleri yaptıktan sonra sahaya çıkıp oynamaları. Oynadıkları sürece milli takıma çok faydalı olacaktır. Galatasaray'ın Şampiyon Ligi'ne katılması, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da gruplara kalması Avrupa'daki maç sayılarımızı da yükseltecek olmasından dolayı oyunculara artı olacaktır."

- "İyi futbolcular bir an önce milli takım kararlarını veriyor"

"Voleybol Milli Takımı'nda bir Vargas gerçeği ortaya çıktı. Milli Futbol Takımı'nda devşirme oyuncu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine tecrübeli teknik adam, "İyi futbolcular zaten bir an önce milli takım kararlarını veriyorlar. O yüzden hala Vargas'dan, kardeşinin olduğuyla ilgili telefonlarını bekliyorum." dedi.

Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile daha önce yaptığı görüşmeyle ilgili bilgi veren Kuntz, "O görüşmede öncelikle Fenerbahçe'deki son süreciyle ilgili görüştük. Çünkü eleştiri okları ona dönmüştü. Onun için de Manchester United gibi bir kulübe transfer olmasını da onun gelişimi için önemli. Önümüzde bir Afrika Kupası dönemi olacak. Orada şu anda oynayan kaleci, 4-5 maç oynayamayacak. Aynı süreçte Altay da kulübün performansını gösterirse forma imkanını alacak. Böylelikle o pozisyonda farklı şeyler gelişebilir." diye konuştu.

Stefan Kuntz, yarın savunmada şans vereceği oyuncuların sorulması üzerine, "Merih'in ofansif oynaması yarınki maç için önemli olabilir. Çünkü stoperlerin aktif olması gereken maçlar bunlar. Çağlar'ın da maçlarını izledik. Hazırlık döneminde çok iyi maçlar çıkardı. Defansif yönden çok hatasız oynadığı maçlar oldu. Simeone de zaten defansif yönden çok fazla ağırlık gösterdiği için bu önemli bir konu. Yeni bir oyuncunun bu kadar çabuk hocası Simeone'den övgü dolu sözler alması onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterir." ifadelerini kullandı.

- Kerem Aktürkoğlu: "Yarınki maçta inşallah gülen taraf biz olacağız"

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise gruptaki ilk maçlarının zor olduğunu ancak kazanmasını bildiklerini dile getirdi.

Ermenistan'ın beklenenin aksine grupta gayet iyi performans sergileyen ve güzel oynayan bir takım olduğunu anlatan Kerem, "İlk maçta ben gol attım ama önemli olan golden sonra birlikte sevindik ve kazandık. Zorlu maçlardan galibiyetle ayrılmak önemliydi. Yarın da güzel futbolla taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz." dedi.

Yarınki karşılaşmayı final olarak görüp görmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Kerem, "Jenerasyon, istek ve kalite olarak gruptan çıkmayı hak ediyoruz. Çok iyi ve kaliteli insanlardan oluşan bir ekibiz. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyoruz. Ermenistan'ın fikstürü zor ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Bu maçın ne kadar zor olabileceğinin bilincindeyiz. Böyle maçlardan galibiyetle çıkacak kaliteye sahibiz. Yarınki maçta da inşallah gülen taraf biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın oyuncu havuzunun geniş, güzel ve kaliteli olduğunu vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, eksiklerinin olduğunu ama bunun desteklerle giderilebileceğini kaydetti.