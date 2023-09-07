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        A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 21:47 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:47
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        A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        Antrenman ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Ermenistan maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

        Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri ile A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop izledi.

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