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        Eskişehir'de polis ve sağlık ekiplerine mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, polis ve sağlık ekiplerine mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:37 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:37
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        Eskişehir'de polis ve sağlık ekiplerine mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı
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        Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde iki kişi arasında kavga çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen polis memurları ile iki acil tıp teknisyenine mukavemette bulunan Ö.S.E, sağlıkçılardan birine tekme attı.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan Ö.S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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