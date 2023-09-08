Eskişehir'de polis ve sağlık ekiplerine mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı Eskişehir'de, polis ve sağlık ekiplerine mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde iki kişi arasında kavga çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis memurları ile iki acil tıp teknisyenine mukavemette bulunan Ö.S.E, sağlıkçılardan birine tekme attı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan Ö.S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.