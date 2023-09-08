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        Türkiye-Ermenistan

        UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile Ermenistan arasında yapılacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 20:49 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:49
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        Türkiye-Ermenistan
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        Stat: Eskişehir Yeni

        Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)

        Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

        Ermenistan: Chancharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhchyan

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