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        Türkiye-Ermenistan maçından notlar

        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda, Galler maçına ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı ile Salih Özcan, yedek kadroda yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 21:54 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:54
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        Türkiye-Ermenistan maçından notlar
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        Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ilk 11'ini sürdü.

        Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Halil Dervişoğlu, Yusuf Sarı, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Onur Bulut, Bertuğ Yıldırım, Salih Uçan, Mert Müldür ise maça yedek başladı.

        A Milli Futbol Takımı'nda Galler maçında 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı ve Salih Özcan, Ermenistan karşısında yedek kadroda yer aldı.

        Milli takımın aday kadrosuna ilk kez davet edilen Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı maça yedekler arasında başladı.

        - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılaşmayı tribünden izledi

        A Milli Takım'ın Eskişehir'de oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

        Bando Es-Es de tribünden milli takıma destek verdi.

        Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği maçta tribünler ise Türk bayraklarıyla donatıldı.

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