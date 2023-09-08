Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 22:43 Güncelleme: 08.09.2023 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:EskişehirYeni

        Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)

        Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 61 Mert Müldür), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkacar (Dk. 72 Onur Bulut), İsmail Yüksek (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Halil Dervişoğlu)

        Ermenistan: Chancharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan (Dk. 82 Briasco), Ranos (Dk. 62 Adamyan), Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhchyan (Dk. 62 Serobyan)

        Goller: Dk. 49 Dashyan (Ermenistan), Dk. 88 Bertuğ Yıldırım (Türkiye)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Bichakhchyan, Dk. 74 Chancharevich, Dk. 82 Haroyan (Ermenistan), Dk. 79 Çağlar Söyüncü, Dk. 86 Bertuğ Yıldırım, Dk. 90+2 Merih Demiral (Türkiye)

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Süper Kupa finali açıklaması!
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
        Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
        Türkiye-Ermenistan maçından notlar
        Türkiye-Ermenistan maçından notlar
        Türkiye-Ermenistan
        Türkiye-Ermenistan
        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi gündemi değerlendirdi:
        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi gündemi değerlendirdi:
        Seyitgazi-Kırka yolunda yapım çalışmalarına başlanacak
        Seyitgazi-Kırka yolunda yapım çalışmalarına başlanacak
        A Milli Takım, Ermenistan maçına hazır
        A Milli Takım, Ermenistan maçına hazır