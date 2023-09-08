Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Stat:EskişehirYeni
Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 61 Mert Müldür), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkacar (Dk. 72 Onur Bulut), İsmail Yüksek (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Halil Dervişoğlu)
Ermenistan: Chancharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan (Dk. 82 Briasco), Ranos (Dk. 62 Adamyan), Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhchyan (Dk. 62 Serobyan)
Goller: Dk. 49 Dashyan (Ermenistan), Dk. 88 Bertuğ Yıldırım (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 27 Bichakhchyan, Dk. 74 Chancharevich, Dk. 82 Haroyan (Ermenistan), Dk. 79 Çağlar Söyüncü, Dk. 86 Bertuğ Yıldırım, Dk. 90+2 Merih Demiral (Türkiye)