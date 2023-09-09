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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti

        Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 02:13 Güncelleme: 09.09.2023 - 02:29
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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti
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        Anne Belma Akar, çocukları Kübra Akar (16) ve Muhammet Akar (10) ile Kırmızıtoprak Mahallesi Yörük Sokak'tan geçen çay kenarında oturduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle çocuklar suya düştü.

        Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılan Muhammet Akar, sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Suda kaybolan Kübra Akar'ın cansız bedeni, AFAD dalgıçları tarafından çaydan çıkarıldı.

        Akar'ın cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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