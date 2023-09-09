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        Eskişehir'de bir kişiyi telefonla 90 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de bir kadının paralarını ve ziynet eşyalarını telefonla dolandırıcılık yaparak aldıkları iddiasıyla Ankara'da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 09.09.2023 - 10:48
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        Eskişehir'de bir kişiyi telefonla 90 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kentte telefonla dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine özel ekipler oluşturdu.

        Ekipler, Irak Türkmeni Şirin M'nin, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler. Bu kişileri takip ediyoruz.", "Kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele geçmiş." gibi ifadelerle 90 bin lira ve ziynet eşyalarının alınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Şüpheliler Ali Ç. ve Muhammet Ö'yü Ankara'da düzenledikleri operasyonda yakalayan ekipler, bu kişilerin yanlarında Şirin M'ye ait para ve altınları ele geçirdi.

        Eskişehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Söz konusu para ve ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.

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