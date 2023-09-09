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        Eskişehir'de polis denetimlerinde 8 kişi yakalandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince kent genelinde yapılan denetim ve kontrollerde 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:14 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:14
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        Eskişehir'de polis denetimlerinde 8 kişi yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent genelinde yapılan denetimlerde "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü R.K'nin yanı sıra 7 şüpheli yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

        Gözaltına alınan M.D, A.B, S.S, A.O, U.U, U.K, E.Y. ile R.K'nin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 tabanca, bir miktar uyuşturucu, tabanca fişekleri ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Firari hükümlü R.K'nin cezaevine teslim edildi, diğer 7 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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