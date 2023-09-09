Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kavgada arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü

        Eskişehir'de kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kavgada arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tepebaşı ilçesi Hacıseyit Mahallesi Doğatepe Sokağı'nda bir evde Irak uyruklu iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen tartışmada Ali Nihat A. tarafından bıçaklandığı iddia edilen Muhammet G. (24) sırtından ağır yaralandı.

        Muhammet G. 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı Ali Nihat A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        İntihar dediler, cinayet çıktı!
        İntihar dediler, cinayet çıktı!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        7 aylık hamileydi! 'Pompalı'yla öldürüldü! Caninin cezası belli oldu!
        7 aylık hamileydi! 'Pompalı'yla öldürüldü! Caninin cezası belli oldu!
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de polis denetimlerinde 8 kişi yakalandı
        Eskişehir'de polis denetimlerinde 8 kişi yakalandı
        Eskişehir'de bir kişiyi telefonla 90 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklan...
        Eskişehir'de bir kişiyi telefonla 90 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklan...
        ESKİŞEHİR'DE PORSUK ÇAYI'NA DÜŞEN İKİ KARDEŞTEN 1'İ ÖLDÜ, 1'İ KURTARILDI
        ESKİŞEHİR'DE PORSUK ÇAYI'NA DÜŞEN İKİ KARDEŞTEN 1'İ ÖLDÜ, 1'İ KURTARILDI
        Eskişehir'de, Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten 1'i öldü, 1'i kurtarıldı
        Eskişehir'de, Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten 1'i öldü, 1'i kurtarıldı
        Stefan Kuntz: Maçın analizini ve özeleştirisini yapacağız
        Stefan Kuntz: Maçın analizini ve özeleştirisini yapacağız
        Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti
        Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti