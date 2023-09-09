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        Eskişehir Valisi Aksoy, A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte dün akşam 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında Ermenistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:06
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        Eskişehir Valisi Aksoy, A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüştü.

        Vali Aksoy, Eskişehir ve kentteki spor faaliyetleri üzerine Altıntop ve Kuntz'a bilgiler verdi. Altıntop ve Kuntz da A Milli Takım'a şehirde gösterilen konukseverlik ve organizasyon için kendisine teşekkürlerini sundu.

        Ziyaretin ardından Vali Aksoy'a milli futbolcuların imzaladığı A Milli Futbol Takımı forması hediye edildi.

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