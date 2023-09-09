Eskişehir Valisi Aksoy, A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte dün akşam 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında Ermenistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüştü.

Vali Aksoy, Eskişehir ve kentteki spor faaliyetleri üzerine Altıntop ve Kuntz'a bilgiler verdi. Altıntop ve Kuntz da A Milli Takım'a şehirde gösterilen konukseverlik ve organizasyon için kendisine teşekkürlerini sundu.

Ziyaretin ardından Vali Aksoy'a milli futbolcuların imzaladığı A Milli Futbol Takımı forması hediye edildi.