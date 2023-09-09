Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Japonya maçı hazırlıklarına başladı

        A Milli Futbol Takımı, 12 Eylül Salı günü Japonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Eskişehir'de yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 18:47 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        A Milli Futbol Takımı, Japonya maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlılar, Belçika'da Japonya ile yapacağı özel maçının hazırlıklarını Eskişehir Yeni Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

        Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçiren Kerem Aktürkoğlu ile hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilen Abdülkerim Bardakcı, aday kadrodan çıkarıldıkları için antrenmanda yer almadı.

        Ermenistan maçında ilk 11'de yer alan futbolcular ile karşılaşmada rakip oyuncuyla çarpışması sonucu kaşı açılan İrfan Can Kahveci, kamp yapılan otelde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Stefan Kuntz, yardımcıları ve futbolcularla kısa bir görüşme yaptı. Daha sonra antrenmana başlayan milli oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada maç ve şut çalışması yaptı. Kuntz, antrenman sırasında bazı futbolcularla yakından ilgilendi.

        Antrenmanı takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop saha içinde bir süre baş başa görüşme gerçekleştirdi. Büyükekşi ile Altıntop, stadın zemininde de incelemede bulundu.

        Büyükekşi ve Altıntop, antrenmanın bitmesinin ardından teknik direktör Stefan Kuntz ile de saha içinde kısa bir görüşme yaptı.

        A Milli Futbol Takımı, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için yarın saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek, ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

        Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15'te maçın oynanacağı Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da bu statta TSİ 18.00'de yapacak.

        Japonya-Türkiye maçı, 12 Eylül Salı günü TSİ 15.20'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?

        Benzer Haberler

        Eskişehir Valisi Aksoy, A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti
        Eskişehir Valisi Aksoy, A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti
        Eskişehir'de kavgada arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
        Eskişehir'de kavgada arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
        Eskişehir'de polis denetimlerinde 8 kişi yakalandı
        Eskişehir'de polis denetimlerinde 8 kişi yakalandı
        Eskişehir'de bir kişiyi telefonla 90 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklan...
        Eskişehir'de bir kişiyi telefonla 90 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklan...
        ESKİŞEHİR'DE PORSUK ÇAYI'NA DÜŞEN İKİ KARDEŞTEN 1'İ ÖLDÜ, 1'İ KURTARILDI
        ESKİŞEHİR'DE PORSUK ÇAYI'NA DÜŞEN İKİ KARDEŞTEN 1'İ ÖLDÜ, 1'İ KURTARILDI
        Eskişehir'de, Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten 1'i öldü, 1'i kurtarıldı
        Eskişehir'de, Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten 1'i öldü, 1'i kurtarıldı