A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya gitti UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önceki gün karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlılar, Japonya ile yapacağı özel maç için Hollanda'ya gitti.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:09 facebook

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