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        A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya gitti

        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önceki gün karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlılar, Japonya ile yapacağı özel maç için Hollanda'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:09
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        A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya gitti
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        Ay-Yıldızlılar, kamp yaptıkları otelden ayrıldı. Bu sırada milli futbolcular kendilerini bekleyen taraftarlara imza verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Futbolcular ve teknik ekip yoğun güvenlik önlemleri altında Hasan Polatkan Havalimanı'na geldi.

        A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanı'na hareket etti.

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