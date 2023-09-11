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        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 60 okulda 3 bin öğretmen ve idareciye eğitim verdi

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan "En iyi narkotik polis anne" projesi kapsamında 60 okulda toplamda 3 bin öğretmen ve idareciye eğitim verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:04
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        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 60 okulda 3 bin öğretmen ve idareciye eğitim verdi
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        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrenim çağındaki bireylerin, eğitim, öğretim süreçleri içinde gelişimini olumsuz yönde etkileyen suç, şiddet, ihmal, istismar, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıkların oluşmasına sebep olacak okul içi ve dışı etkenlerin en aza indirilmesi ya da ortadan kaldırılmasına, okullarda daha güvenli ortamların sağlanarak çocukların suçtan ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla eğitimlerin verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öncelikli olarak lise ve ortaokul olmak üzere 60 okulda toplamda 3 bin öğretmen ve idareciye eğitim verildiği belirtildi.

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