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        Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığından denetim

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanındaki okullarda trafik ve asayiş uygulaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:52
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        Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığından denetim
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        Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacıyla, okul servis araçlarına yönelik özel denetimler icra edilirken, okul çevrelerinde kontroller sağlanarak emniyet tedbirleri alındı.

        Denetimlerde 70 okul servis aracı denetlenirken 42 yerleşke içerisinde yer alan 77 okulun çevresi kontrol edildi. Yapılan denetimlerde asayiş timleri tarafından çeşitli suçlardan aranan iki kişi yakalandı.

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