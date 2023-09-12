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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:59
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camiikebir Mahallesi'nde bulunan metruk bir bina içerisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Z.B. ve Y.U'yu yakaladı.

        Gözaltına alınan iki kişinin bulunduğu alanda yapılan aramada kaçak kazıda kullandıkları aletler ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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