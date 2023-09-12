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        15. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dünya birinciliği ve ikinciliği elde eden öğrenciler ödüllendirildi

        Bursa'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda iki farklı kategoride dünya birinciliği ve ikinciliği elde eden Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, törenle ödüllerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:47
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        15. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dünya birinciliği ve ikinciliği elde eden öğrenciler ödüllendirildi
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 6-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen yarışmaya, Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Endüstriyel Robot Kol" ile "Tasarla Çalıştır" kategorilerinde katıldı.

        10 farklı ülkeden 4 bin 733 robotun katıldığı yarışmanın "Endüstriyel Robotik Kol" kategorisinde "Dorlion" adlı robot kol ile katılan danışman öğretmen Ayhan Dükkancı ve öğrenciler Ertuğrul Selvi ile Furkan Çakır, dünya birinciliğini elde etti.

        "Tasarla Çalıştır" kategorisinde ise "Proteo" adlı robot kol ile katılan danışman öğretmen Hakan Çeliksoy, öğrenciler Salih Çalışkan ve Arda Sürücü dünya ikincisi oldu.

        Öğretmen ve öğrencilerin ödüllendirilmesi amacıyla Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, yarışmada derece elde eden öğretmen ve öğrencileri kutladı.

        Öğrencilerin başarısının arkasında fedakar öğretmenlerin çabası, emeği, bilgisi ve fedakarlıkları olduğunu anlatan Ulu, "Baş tacımız olan okullara geldiğimizde varsa isteklerini almak için bir araya geldiğimiz değerli öğretmenlerimize de bu başarıyı elde ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim yılınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ise okulun MEB ile TOBB arasında yapılan protokoller kapsamında Türkiye'deki en önemli okullarından biri olduğunu kaydetti.

        Öğrencilerin okulda yer alarak şanslı olduğunu ifade eden Zeydan, "Zaman hayatta çok çabuk akıp gidiyor. Bu öğrencilik dönemini lütfen iyi değerlendirin. İnsan, sağlığı yönünde oldukça eğitimini, öğretimini her yaşta sürdürebilir. Ben bu yaşım itibarıyla hala bir üniversite öğrencisiyim. 4'üncü diplomam için çalışıyorum. Hayatı sürdürürken yine öğretim yapmak mümkün. Bulunduğunuz okul sizleri hayata hazırlıyor. Değerli öğrenciler özel sektörden sakın korkmayın, çekinmeyin. Özel sektör başlı başına bir okuldur. Bu okulda ve yapacağınız stajlarda ve daha sonra özel sektörde işe başladığınızda en önemlisi size kazandıracağı tecrübedir. Tecrübe çok pahalıdır. Bunu böyle görün ve hayata atılmakta endişe etmeyin. Üniversite eğitimini eğer arzu ediyorsanız o halde zaten yapabilirsiniz. Bu konuda öğretmenlerimiz ve bizlerin temel amacı sizlerin koluna birer altın bileziği takmak, yerleştirmek." dedi.

        Okul Müdürü İlhan Özata da 1942 yılından bu yana Eskişehir'e mesleki eğitim alanında on binlerce mezun kazandıran okulun, yarışmadaki başarısıyla kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrencilere ödül ve hediyeleri verildi.

        Törende Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre Demir ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz de yer aldı.

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