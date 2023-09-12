Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:46 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların evleri ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramada, 422 gram sentetik uyuşturucu, 362 gram kubar esrar, 96 sentetik uyuşturucu hap, 29 uyuşturucu kullanma aparatı, 139 gram kenevir tohumu, 20 kök kenevir bitkisi ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu!
        Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"

        Benzer Haberler

        Açık bırakılan ocak, patlamaya neden olmuş
        Açık bırakılan ocak, patlamaya neden olmuş
        Eskişehir'de bir kişinin öldüğü binadaki patlamanın doğal gaz kaynaklı oldu...
        Eskişehir'de bir kişinin öldüğü binadaki patlamanın doğal gaz kaynaklı oldu...
        15. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dünya birinciliği ve ikinciliği el...
        15. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dünya birinciliği ve ikinciliği el...
        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi...
        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi...
        Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığından denetim
        Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığından denetim
        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 60 okulda 3 bin öğretmen ve idareciye eğitim ve...
        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 60 okulda 3 bin öğretmen ve idareciye eğitim ve...