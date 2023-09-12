Eskişehir'de eski karısını otomobille çarparak öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık İdris G. ile taraf avukatları ile maktul Beyhan Gökçe'nin yakınları hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık İdris G, hayatını kaybeden Beyhan Gökçe'nin daha önce resmi nikahlı eşi olduğunu söyledi.

Beyhan Gökçe ile 12 yıl evli kaldıklarını, bu olaydan 8-9 ay önce de ayrıldıklarını hatırlatan İdris G, şunları kaydetti:

"Eşim benim telefonumda başka bir kadınla görüştüğümü yakalayınca boşandık. Bir süre sonra onun isteğiyle nikahsız olarak aynı evde yaşamaya başladık. Olaydan bir hafta önce eşim 'ben böyle yapamıyorum, evden git' diyerek beni kovdu. Ben de gündüz inşaatta çalışıyordum. Zeki eniştem beni arayarak 'olanları duydum, sen bir şey olmamış gibi eve git, kayınpederinin elini öp' dedi. Ben de dediği gibi yaptım. Eve gittim. Daha sonra kayınbiraderim Aydoğan Gökçe ailesiyle bize geldi. Yemek yedik. Benim telefonum mutfakta şarjdaydı. Ben mutfağa gittim eşim peşimden geldi. Ben servisle işe gidecektim. Eşim bana 'şimdi gitme abimlere ayıp olur, biraz daha kal sonra arabayla gidersin' dedi. Ben de bunun üzerine evde kaldım. Daha sonra iş arkadaşım Vedat beni aradı. Ben de misafir olduğu için servisle gitmeyeceğimi, araçla gideceğimi söyledim. O zaman 'beni de al' dedi. Ben de kabul ettim."

-"Eşime kasıtlı olarak çarpmadım"

Daha sonra evde oturdukları sırada Beyhan Gökçe'nin kendisine ait telefonu karıştırdığını iddia eden sanık İdris G, başka bir kadınla olan mesajlaşmasından dolayı Gökçe ile arasında tartışma yaşandığını söyledi.

İdris G, Beyhan Gökçe'nin kendisine 'Sen işe gitmeyeceksin o kadına gideceksin' dediğini belirterek, "Ben de arabanın anahtarını alarak aşağıya garaja indim. Arabayla arkadaşım Vedat'ı almaya gittim. Vedat'ın evinin bulunduğu sokağın başında Vedat'ı beklemeye başladım. Bu sırada merak ettiğim için eski eşimi aradım. Bana, 'Allah belanı versin. Kendimi Porsuk Çayı'na atacağım. Senin başını belaya koyacağım. Hepinizin başını yakacağım, sorumlu olarak aileni ve seni yazacağım' dedi." ifadesini kullandı.

Beyhan Gökçe ile konuştuğu sırada telefonda motosiklet sesi geldiğini dile getiren İdris G, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyhan ile konuşurken bu sırada Vedat araca binmişti. Araçla U dönüşü yaparken aynı zamanda telefonla konuştuğum için direksiyon hakimiyetini kaybetmişim. Motosikletin geldiğini görmedim. Çarpmadan önce Vedat bana 'İdris dikkat' dedi. Ben frene bastım ve durdum. Motor bana çarptı. İndiğimde eşimin olduğunu fark ettim. 112'yi aradım, hastaneye götürdüm. Ben eşime kasıtlı olarak çarpmadım. Eşimle konuşurken kendisine zarar vermemesi için ikna etmeye çalışıyordum. Bu nedenle direksiyonun hakimiyetini kaybettim. Ayrıca inşaatta çalıştığım için uykusuz ve yorgundum. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ederim. Eşimi seviyordum."dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

- Olay

Merkez Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde 15 Haziran'da Beyhan Gökçe (39), ikinci evliliğini yapıp boşandığı inşaat ustası İdris G'nin cep telefonunda başka kadınlarla konuşmalarını görüp evden ayrılmasını istemiş, bunun üzerine çıkan tartışmanın ardından İdris G, eski eşi adına kayıtlı 10 DBA 53 plakalı otomobille, bir süre sonra da Beyhan Gökçe kendisine ait 26 ADP 570 plakalı motosikletle evden ayrılmıştı.

Beyhan Gökçe motosikletiyle seyir halindeyken Ali Çetinkaya Caddesi'nde eski eşi İdris G'nin kullandığı otomobille çarpışmış, ağır yaralanan ve biri İdris G'den 3 çocuk annesi olan kadın, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan İdris G, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.