Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 2 kişinin öldürüldüğü kavgaya ilişkin baba ve 2 oğlunun yargılanmasına devam edildi

        Eskişehir'de bir evde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri iddia edilen baba ve 2 oğlunun yargılanması sürdürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 2 kişinin öldürüldüğü kavgaya ilişkin baba ve 2 oğlunun yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar Beytocan A. ile Muharrem Baran A. hazır bulundu. Tutuklandıktan sonra sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen baba İsmail A. ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşma salonunda olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri izlendi.

        Mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Beytocan A, Muharrem Baran A. ve babaları İsmail A'nın, Volkan Şenel ile Polat Gezgin'i "iştirak halinde kasten öldürmek" suçundan ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

        Sanıklardan Beytocan A, pişman olduğunu belirterek, "Böyle olmasını istemezdim. Biz kardeş gibiydik. Abim ve babamın bir ilgisi yoktur. Suç bana aittir." dedi.

        Sanık Muharrem Baran A. ise savunmasında, "Benim maktulleri öldürmem için bir sebep yoktur. Bana yönelik bir eylemleri olmadı." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

        - Olay

        Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'taki bir evde 25 Eylül 2022'de Volkan Şener (28) ve Polat Gezgin (21) ile akrabaları olan baba İsmail A, oğulları Baran ve Beytocan A. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Şener ve Gezgin tüfekle vurularak öldürülmüştü.

        Olay yerinden kaçan baba ve iki oğlu, 350 polisin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerindeki sokaklarda yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanmıştı. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de eski karısını otomobille çarparak öldürmekle suçlanan sanık ha...
        Eskişehir'de eski karısını otomobille çarparak öldürmekle suçlanan sanık ha...
        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı
        Açık bırakılan ocak, patlamaya neden olmuş
        Açık bırakılan ocak, patlamaya neden olmuş
        Eskişehir'de bir kişinin öldüğü binadaki patlamanın doğal gaz kaynaklı oldu...
        Eskişehir'de bir kişinin öldüğü binadaki patlamanın doğal gaz kaynaklı oldu...
        15. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dünya birinciliği ve ikinciliği el...
        15. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dünya birinciliği ve ikinciliği el...