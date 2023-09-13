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        Eskişehir'de bir gencin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Eskişehir'de bir gencin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:24
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        Eskişehir'de bir gencin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 14 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mertcan A. ile tutuksuz sanık Koray B. katıldı. Duruşma salonunda, maktul Doğukan Yener'in yakınları hazır bulundu.

        Tutuklu sanık Mertcan A, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, "Ben kalabalığa arkadaşımı korumak için girdim. Duruşma salonunda görüntüleri birlikte izlediğimizde daha net gördüm. Saldırmamı gerektirecek bir sebep yoktu. Kargaşada attığım yumruk öldürme kastıyla değildi." savunmasını yaptı.

        Maktulün annesi Suzan Yener de adaletin yerini bulmasını beklediklerini belirterek, "Oğlum öleli tam 15 ay oldu. 15 aydır uyku uyuyamıyorum. Çok kötü durumdayım." ifadesini kullandı.

        Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Yenibağlar Mahallesi'nde bir eğlence mekanında geçen yıl haziran ayında iki grup arasında çıkan kavgada Doğukan Yener (23) darbedilmiş, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mertcan A. (26), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        İddianamede, tutuklu sanık Mertcan A. ile 9 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması, 4 sanık hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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