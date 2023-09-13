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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:42 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:42
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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir şüphelinin kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız makaronları müşteri buldukça piyasaya sürerek satış yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 196 bin 600 bandrolsüz ve hologramsız boş makaron, 20 bin 840 bandrolsüz ve hologramsız içi kıyılmış tütün dolu makaron, 769 kilo kıyılmış tütün, 616 mükerrer kullanılmış TAPDK bandrolü, 167 kaçak puro, 42 kaçak elektronik sigara ve likiti, 1 sigara dolum makinesi, kompresör ile muhtelif malzeme ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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