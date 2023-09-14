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        Sivrihisar Hava Gösterileri için hazırlıklar tamamlandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 16-17 Eylül'de gerçekleştirilecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:16 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:24
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        Sivrihisar Hava Gösterileri için hazırlıklar tamamlandı
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        Sivrihisar Havacılık Merkezi tarafından Yeşilköy Mahallesi'nde 2014'te faaliyete geçirilen Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl gösterilerin 8'incisi yapılacak.

        Halka açık ve ücretsiz düzenlenecek gösterilerde, Türk Yıldızları ve akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de yer alacak.

        Merkezin Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, AA muhabirine, bu seneki gösterilerde Türkiye, İngiltere, Almanya ve Romanya'dan 40'ı aşkın pilotun gösteri sunacağını söyledi.

        Etkinlikte 37 hava aracının gösterilerde kullanılacağını anlatan Görenoğlu, şöyle konuştu:

        "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında dünya havacılığını Sivrihisar Hava Gösterileri ile Sivrihisar'da buluşturuyoruz. Birbirinden değerli birçok pilot gösteri sunacak. Başta ülkemizin gururu Türk Yıldızları olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Paraşüt Takımı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bağlı helikopter gösteri ekipleri ve Türk Hava Kurumu Hava Sporları ekipleri bizimle olacak. Türkiye'nin göklerdeki gururu olan ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener gösteri sunacak. 50'nci yıllarını tamamlayan, Deli Anlılar Paraşüt Takımı, bu sene sancaklarını Deli Anlılar Genç Takımı'na teslim edecek. Dünyaca ünlü akrobasi takımı 'Hawks Of Romania' da gösteri sunacak."

        Görenoğlu, Bursa'da faaliyet gösteren UÇAKSAN tarafından üretilen eğitim ve genel maksat uçağı Troy T200'in de gösterilerde taksi geçişi yapacağını belirterek, uçuş okullarının ve havacılıkla ilgili kurumların da tanıtım yapmak için organizasyonda yer alacağını sözlerini ekledi.

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