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        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 13 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:03 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:03
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        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 13 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 4 bin 372 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

        Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 2 tabanca ve tabancaya ait fişekler ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Uygulamada, 86 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 5 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 436 araç kontrol edilirken, 27 sürücüye toplam 40 bin 851 lira idari ceza uygulandı.

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