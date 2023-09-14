Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 13 şüpheli yakalandı Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 4 bin 372 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 2 tabanca ve tabancaya ait fişekler ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamada, 86 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 5 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 436 araç kontrol edilirken, 27 sürücüye toplam 40 bin 851 lira idari ceza uygulandı.