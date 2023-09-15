Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı 25 yıla kadar hapisle yargılanacak

Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentteki bir spor salonunda eğitmen olan Gamze C'yi (34) bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan sanık Fatih D. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen iddianamede, sanık Fatih D'nin eşlerine ve birlikte yaşadığı kadınlara yönelik süreklilik arz eder bir şekilde "şiddet, tehdit, fiziki darp yaralama, hakaret, alıkoyma, huzur bozma" gibi suç teşkil eden birçok eylemlerde bulunduğu, bu değerlendirmeler ışığında, şüphelinin kadınlara ve diğer bireylere karşı şiddet uygulamaya meyilli olduğu kaydedildi.

Saldırıda yaralanan Gamze C, iddianamede yer alan ifadesinde tutuklu sanık Fatih D. ile bir yıl kadar önce tanıştığı erkek arkadaşı olduğunu, son altı aylık süreçte sanıkla aralarında gönül ilişkisi yaşayıp sevgili olduklarını, şüphelinin kendisine eşinden boşandığını kendisiyle evleneceğini söylediğini, bu nedenle şüpheliyle arkadaşlığına devam ettiğine değinerek, şüphelinin ilk olarak 2022 yılı ekim ayında kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını anlattı.

Bu nedenle şüpheli aleyhinde tedbir kararı aldırdığını, bu olaya rağmen evlenecekleri düşüncesiyle şüpheli ile görüşmeye devam ettiğini ifade eden Gamze C, şunları kaydetti:

"Geçen nisan ayında bana yine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Ayrıca hakaret ederek tehditlerde bulundu. 'Benden ayrılırsan seni yaşatmam, babanın yanına gönderirim. Benim adli makamlarda tanıdıklarım var. Bana kimse bir şey yapamaz. Eski eşim de hapishanede' diyerek tehdit etti. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı aldırdım. Şüpheli Fatih D. sosyal medya ve cep telefonu üzerinden benimle iletişim kurmaya çalıştı. Sürekli iş yerimin önüne gelip gitti. Olay akşamı arkadaşımla dolaşmak için dışarı çıktık. Girdiğimiz sokağın karanlık olması nedeniyle tedirgin olup, geri döndüğümüz sırada sanığı elinde bıçakla karşımda gördüm. Üzerime doğru koştu. Bıçakla üzerime saldırdı. Kafa, boyun, göğüs bölgelerimi hedef alarak birçok kez bıçakladı. Yaklaşık 15 bıçak darbesiyle yaralandım. Bana vurmaya devam ettiği sırada bıçak kırıldı. Bıçak kırılmasaydı beni öldürecekti."

Tutuklu sanık Fatih D. olay sırasında Gamze C'nin üzerine çullandığını ancak bıçak kullanmadığını öne sürerek, "Gamze C. eski kız arkadaşımdır. Yaklaşık olaydan 1 ay önce ayrıldık. Olay akşamı alkol aldıktan sonra sokakta yürürken Gamze C'yi gördüm. Bana kinayeli şekilde hakaret etti. Gamze C'nin peşinden gidip yanına yaklaştım. Sonra üzerine çullandım. Ellerimle vurdum. Yanımda bıçak ya da kesici alet yoktu." ifadelerini kullandı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanık Fatih D. hakkında "ısrarlı takip, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçlarından 14 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca şüpheli Fatih D'nin daha önce evli olduğu 2 kadına karşı da şiddet uyguladığı ve bu nedenle Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesinde, eski eşlerine yönelik "Eşe karşı kasten yaralama, hakaret, cinsel taciz, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal, kişilerin huzur ve sükununu bozma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 15 ayrı davasının bulunduğu yer aldı.

- Olay

Gamze C, bir arkadaşıyla 1 Haziran'da Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bir eğlence yerine gitmiş, buradan ayrıldığında eski erkek arkadaşı Fatih D'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Gamze C, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılmış, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fatih D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.