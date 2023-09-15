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        Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Eskişehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:37
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        Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı.

        Ekipler, FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan örgüt mensubu A.Ö'nün Tepebaşı ilçesinde olduğunu belirledi.

        Şüpheli A.Ö, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlı, cezaevine teslim edildi.

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