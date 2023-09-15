Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 15.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:11
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 6 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.