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        Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:11
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        Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 6 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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