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        Eskişehir'de parkmetre ücretlerine zam yapıldı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında, parkmetre ücret tarifeleri güncellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 20:09 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:18
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        Eskişehir'de parkmetre ücretlerine zam yapıldı
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        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında, parkmetre ücret tarifeleri güncellendi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentteki parkmetre ücretlerine yüzde 50 zam yapılmasına ilişkin gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

        Buna göre, ilk saati 17 lira olan parkmetre tarifesi 25, 10 lira olan ilave saat ücreti ise 15 lira olarak güncellendi.

        Yeni tarifenin yarın itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.

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