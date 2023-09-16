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        Eskişehir'de çiftçiye sertifikalı tohum kullanım desteği

        Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 15 Eylül itibarıyla çiftçiye 26 milyon 823 bin 914 lira destek ödemesinin yapılmaya başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:27 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:27
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        Eskişehir'de çiftçiye sertifikalı tohum kullanım desteği
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        Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 15 Eylül itibarıyla çiftçiye 26 milyon 823 bin 914 lira destek ödemesinin yapılmaya başlandığı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'de bu haftaki destekleme ödemesi kapsamında toplamda 26 milyon 823 bin 914 lira tarımsal destekleme ödemesini 15 Eylül itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını kaydetti.

        Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 bin 325 üreticiye 26 milyon 823 bin 914 lira destekleme ödemesini yapmaya başladıklarını ifade eden Gümüş:

        "Haftalık dilimler halinde ödenen desteklemeler kapsamında her hafta en az bir destekleme kaleminden çiftçilerimize destekleme ödemesi yapacağız. Sertifikalı tohum kullanım desteği çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Önümüzdeki haftalarda da diğer destekleme ödemeleri çiftçilerimize ödenecek. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bu yıl mahsulümüz çok bol ve bereketli oldu. Makine, ekipman anlamında tarımda sanayi ürünlerinin veya mekanizasyon anlamında da daha yüksek teknoloji kullanımına devam ediyoruz. Bu anlamda il müdürlüğümüzce, bakanlığımız destekleri kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarıyla çiftçilerimize makine, ekipmanda ve sulama yatırımlarında yüzde 50 hibe desteği sağlıyoruz."​​​​​​​

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