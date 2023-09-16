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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:22
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan şüpheliler A.U. ile O.A'nın yapılan üst aramasında alüminyum folyolara sarılı 29.18 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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