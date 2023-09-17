Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        "Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" sona erdi

        Sivrihisar'da bu yıl 8'ncisi düzenlenen ve iki gün süren "Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:23 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivrihisar'da bu yıl 8'ncisi düzenlenen ve iki gün süren "Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" tamamlandı.

        Sivrihisar Havacılık Merkezince Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde organize edilen gösteri, halka açık ve ücretsiz gerçekleştirildi.

        Programda, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibi, dünyaca ünlü akrobasi takımı Romanya Şahinleri (Hawks Of Romania) ile Romanya Solo Extra 300 ve M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtları gösteriler sundu.

        Etkinlikte yerli ve yabancı pilotlar da yeteneklerini sergiledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?

        Benzer Haberler

        MHP´li Yönter: CHP'ye baktığım zaman demokrasi görmüyorum
        MHP´li Yönter: CHP'ye baktığım zaman demokrasi görmüyorum
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde ko...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde ko...
        Eskişehirli kadın servis şoförü 14 yıldır direksiyon sallıyor
        Eskişehirli kadın servis şoförü 14 yıldır direksiyon sallıyor
        Eskişehir'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Eskişehir'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de gazetecilere açıklamada bulundu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de gazetecilere açıklamada bulundu:
        Gökyüzü tutkunları, Eskişehir'de buluştu (2)
        Gökyüzü tutkunları, Eskişehir'de buluştu (2)