"Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" sona erdi Sivrihisar'da bu yıl 8'ncisi düzenlenen ve iki gün süren "Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" tamamlandı.

Sivrihisar'da bu yıl 8'ncisi düzenlenen ve iki gün süren "Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" tamamlandı.

Sivrihisar Havacılık Merkezince Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde organize edilen gösteri, halka açık ve ücretsiz gerçekleştirildi.

Programda, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibi, dünyaca ünlü akrobasi takımı Romanya Şahinleri (Hawks Of Romania) ile Romanya Solo Extra 300 ve M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtları gösteriler sundu.

Etkinlikte yerli ve yabancı pilotlar da yeteneklerini sergiledi.